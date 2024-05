"Zeitenwende" po francusku. Dlaczego Emmanuel Macron zrobił zwrot ws. Rosji?

Tak, ponieważ zobaczył, że ci obywatele nie mają jeszcze wyrobionego zdania. I zrozumiał, co już wspomnieliśmy, że jest to szansa, by przekonfigurować myślenie większości Francuzów o ich roli w Europie. Odpowiadając więc znów częściowo na pierwsze pytanie naszej rozmowy – ja widzę, że to nie tylko Macron i jego świta zaczęli w ten sposób myśleć, ale że to naprawdę weszło głęboko do DNA dyplomacji i innych części francuskiego systemu. Wydaje mi się, że jest to właściwe podejście – i game changer dla Europy. Bo gdyby cały czas to "tylko" Polska, Szwecja czy Estonia mówiły o tym, że trzeba walczyć z Putinem, że on stanowi zagrożenie…