Rosja otworzy nowy front na granicy pod Kijowem? Nowy koszmar Ukrainy, Czeczeni już przyjechali

Według niego rosyjska ofensywa trwa i nawet nabiera rozpędu, zaś ukraińska armia jest skazana na dramatyczną obronę. - Teraz ważną linią oporu jest Kramatorsk i rzeka Siewierski Doniec na wschodzie Ukrainy. Jeżeli Rosjanie tam się przedrą, to pod koniec lata Putin zainstaluje we wschodniej Ukrainie tzw. Noworosję ze stolicą w Charkowie. Przyczyniają się do tego: brak żołnierzy, spóźnione dostawy wojskowe z Zachodu, również my zaniedbujemy sprawy wsparcia Ukrainy - wylicza rozmówca WP.