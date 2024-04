Gen. Roman Polko: Tylko nie róbmy nagonki na ukraińskich poborowych w Polsce

Gen. Polko: to Putin tworzy armię feudalną, opartą o przymus

Gen. Roman Polko uważa, iż polska pomoc mogłaby polegać na utworzeniu centrów szkoleniowych. - Jedź i broń swojego kraju, ryzykuj życiem, to tylko się łatwo mówi. Sądzę, że tu nie powinno być przymusu, ponieważ to Putin tworzy armię w stylu feudalnym. W naszej części świata obowiązują inne realia. Obawy Ukraińców można przezwyciężyć, oferując im solidne przygotowanie do udziału w wojnie - dodaje gen. Polko, były dowódca jednostki GROM i uczestnik wojny w Iraku.