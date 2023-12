Ukraińcy z Polski zostaną wezwani na front? Burza polityczna u sąsiadów, bo szukają 500 tys. osób

Nieco wcześniej burzę w ukraińskich mediach wywołał wywiad "Die Welt" z szefem MON Rustemem Umerowem. Powiedział on, że wkrótce mężczyźni w wieku od 25 do 60 lat mieszkający w Niemczech i innych krajach "zostaną zaproszeni" do wojskowych ośrodków poboru do Sił Zbrojnych Ukrainy, a władze kraju zastanawiają się nad sankcjami wobec osób, które nie odpowiedzą na tę prośbę.