Ukraina sięga po poborowych z Niemiec. Kijów grozi karami

Kijów zmaga się z niedoborem żołnierzy, dlatego minister obrony Ukrainy Rustem Umierow chce od przyszłego roku zmobilizować do wojska mężczyzn przebywających za granicą. Ukraińcy w wieku poborowym (od 25 do 60 lat), przebywający na terenie Niemiec, jak też innych krajów, mają zostać wezwani do ośrodka wojskowego centrum rekrutacji. Umierow ogłosił to w niemieckiej stacji Welt TV, jak też w rozmowie z "Bildem" czy "Politico".