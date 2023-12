Ukraina: Epidemia mysiej gorączki osłabiła zdolności bojowe Rosjan

Wystąpienie tzw. "mysiej gorączki" odnotowano w wielu rosyjskich jednostkach w okolicach Kupiańska - informuje brytyjski dziennik "The Independent", powołując się na wywiad ukraińskiego Ministerstwa Obrony. "Choroba ma charakter wirusowy i jest przenoszona na ludzi z gryzoni poprzez bezpośredni kontakt z czynnikiem sprawczym: w wyniku wdychania pyłu z odchodów myszy lub przedostania się go do produktów spożywczych spożywanych przez ludzi" - napisano na oficjalnym kanale na Telegramie.