Prawie milion Rosjan wysłanych na front. Przerażające liczby, z których wygadał się Putin

"W trakcie całego show Putin nie powiedział niczego dobrego o Zachodzie. Przeciwnie oskarżał go o tworzenie problemów i dążenie do konfrontacji. Zestawiając to ze słowami, że Rosja będzie dążyła do realizacji celów tzw. specoperacji niestety możemy się spodziewać, że wojna w Ukrainie będzie długa i będzie zmierzała do wyniszczenia tego państwa" - skomentowała Anna Maria Dyner, analityk Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych.