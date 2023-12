"Rosja może podbić całą Ukrainę". Analitycy z USA alarmują

ISW twierdzi, że aby odstraszyć Rosję przed dalszą agresją, w przypadku "całkowitego zwycięstwa Rosji na Ukrainie" USA musiałyby "rozmieścić w Europie Wschodniej znaczącą część swoich wojsk lądowych", a także "niewidzialnych samolotów" (w których zastosowano technologię stealth), których "budowa i utrzymanie są kosztowne". USA stanęłyby też - jak pisze ISW - przed trudnym wyborem w kwestii tego ile sił skierować do Azji, by chronić Tajwan i innych sojuszników przed agresją Chin, a ile do Europy, by odstraszać Rosję od ataku na sojusznika z NATO. Jak czytamy, koszt utrzymania wystarczających sił na obu kierunkach byłby ogromny i trzeba byłoby go ponosić tak długo, jak długo utrzymywałoby się zagrożenie ze strony Rosji.