Putin nie zatrzyma się na Ukrainie. Stoltenberg: Wsparcie dla Kijowa nie jest jałmużną

- Cele Rosji w Ukrainie pozostają takie same. To denazyfikacja, demilitaryzacja i doprowadzenie do neutralnego statusu Ukrainy - przekonywał w czwartek Putin. Sekretarz generalny NATO Jens Stoltenberg ostrzegł, że jeśli Rosja wygra w Ukrainie, to jej agresja się tam nie skończy. - Nasze wsparcie nie jest jałmużną. To inwestycja w nasze bezpieczeństwo - dodał Stoltenberg.