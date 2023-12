"Dwa miliony pytań" do Władimira Putina. Najwięcej dotyczyło Ukrainy

Putin był pytany o kolejną falę mobilizacji. - Po co nam mobilizacja? Dziś nie ma takiej potrzeby - zadeklarował. Rosyjski dyktator wyliczał, że według stanu na wczoraj do wojska dołączyło 486 tys. osób. - Napływ ludzi gotowych do obrony ojczyzny nie maleje – podkreślił Putin. Twierdzi, że codziennie do urzędów rejestracji i poboru do wojska w całym kraju zgłasza się 1,5 tys. ochotników.