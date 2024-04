Pomaga uchodźcom i mówi o buncie Ukraińców w Polsce. "Pułapka rządu"

Prawa przysługujące w ramach systemu tymczasowej ochrony to zezwolenie na pobyt, dostęp do rynku pracy, zakwaterowania i pomocy medycznej oraz dostęp dzieci do edukacji. W całej UE ponad 4,2 mln osób z Ukrainy korzysta z mechanizmu tymczasowej ochrony. 1,2 mln osób żyje w Niemczech, a Polsce jest to 900 tys. osób. Te liczby nie dotyczą Ukraińców, którzy zamieszkali w UE przed lutym 2022, czyli początkiem rosyjskiej napaści - jest ich 2,2 mln.