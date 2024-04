Wojenne miliardy dla Ukrainy. Były ambasador: Andrzej Duda mógłby pomóc

W przypadku Ukrainy sprawa jest na wagę życia i śmierci. Prezydent Wołodymyr Zełenski śle do sojuszników pilne wezwania o udzielenie pomocy. We wtorek przekazał, iż rosyjska armia zdołała zniszczyć uderzeniem z powietrza elektrociepłownię pod Kijowem. Skończyły się rakiety do obrony obiektu. Jednocześnie ukraiński wywiad twierdzi, że w maju rozpocznie się rosyjska ofensywa.