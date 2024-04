Bitwa o Charków. Zatrważające słowa Polaka walczącego w ukraińskiej armii

W rosyjskich i ukraińskich mediach od pojawiają się doniesienia, że strategicznym celem na najbliższe miesiące może być zdobycie Charkowa, drugiego co do wielkości miasta Ukrainy (1,4 mln mieszkańców). Było ono celem początkowego etapu wojny w 2022 roku, ale zdołało się obronić. W ostatnich tygodniach Rosja nasiliła rakietowe i bombowe ataki na Charków, co może być wstępem do ofensywy. Odcinając prąd, siejąc terror, zmusza się mieszkańców do wyjazdu - w wojskowym nazewnictwie to izolacja przyszłego pola walki.