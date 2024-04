Nieoficjalnie: będzie spotkanie prezydenta Dudy z Trumpem

Andrzej Duda udaje się do Stanów Zjednoczonych we wtorek. W Nowym Jorku spotka się m.in. z sekretarzem ONZ Antonio Guterresem. Z USA polski prezydent uda się do Kanady, odwiedzi Vancouver w Kolumbii Brytyjskiej oraz Edmonton w Albercie. Zaplanowano również m.in. spotkanie z premierem Justinem Trudeau.