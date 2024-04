To może być przełom. Przegłosują oddzielne projekty dla Ukrainy i Izraela?

Plan Johnsona, który ma na celu przekonanie do siebie przeciwnych Ukrainie kongresmenów z własnej partii, daje nadzieję na przełamanie impasu, który trwa od prawie pół roku w sprawie pomocy dla Ukrainy. Jednak droga do przyjęcia ustaw wciąż nie jest do końca jasna. Mimo że większość kongresmenów popiera fundusze dla Kijowa, proces ten może skomplikować proceduralne przeszkody i zgłaszane poprawki.