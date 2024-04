Wytykają Ukrainie błędy. Pakiet z USA "na miarę ratowania życia"

- Ukraina przez wiele miesięcy nie mogła poradzić sobie z uchwaleniem ustawy o mobilizacji z powodu wewnętrznych tarć. Ukraińscy i zachodni eksperci załamywali ręce i mówili, że żołnierze siedzą w okopach po dwa lata, a parlament wprowadza tysiące poprawek do prostej ustawy i miesiącami nie może jej uchwalić. To ogromny grzech zaniechania samej Ukrainy. Teraz widać zielone światło. Nagle okazuje się także, że ruszył przemysł ukraiński, który produkuje świetne drony czy granaty moździerzowe. Ukraina do tej pory nie prowadziła tych działań w szerszym zakresie, które były możliwe do realizacji na jej terenie. Zbyt długo mówiła "dajcie, dajcie", a jednak sama za mało robiła, by korzystać z przemyślanych i mądrych swoich działań - ocenia gen. Pacek.