Bez wsparcia Ukraina by się nie utrzymała. Apel z frontu

Głównie poprzez wykorzystanie dronów wyposażonych w urządzenia wybuchowe. - Drony nie zastępują artylerii - przyznał jednak dowódca oddziału artylerii we wschodniej Ukrainie, z którym rozmawiała DW. Najważniejsze jest to, czy on i jego ludzie otrzymają teraz zapasy amunicji - tak szybko, jak to możliwe.