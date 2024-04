"Symbole amerykańskiej potęgi" niszczone przez Rosjan. Abramsy nie mają szans

Były "najpotężniejsze na świecie"

Jednak jak zauważa "The New York Times" to właśnie czołgi Abrams są powszechnie uważane za najpotężniejsze na świecie. - To, że można go łatwiej zniszczyć za pomocą eksplodujących dronów, niż początkowo zakładano, pokazuje, że konflikt w Ukrainie zmienia samą naturę współczesnych działań wojennych - powiedział Can Kasapoglu, analityk ds. obronności w Hudson Institute w Waszyngton.