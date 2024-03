Grają z Putinem w statki. Rosjanie uciekają z okupowanego Krymu

Mariusz Ciema, analityk wojskowy w rozmowie z PAP przyznał, że na Morzu Czarnym armia ukraińska zdołała zepchnąć rosyjską Flotę Czarnomorską do narożnika i "pozbawić Moskwę kontroli na tym akwenie". Jego zdaniem to zasługa "dronów morskich" oraz brytyjskich i francuskich rakiet manewrujących.

- Był to bezapelacyjnie największy sukces. Odniesiony jeszcze za pomocą środków tradycyjnych - pocisków przeciwokrętowych, należących do systemu obrony wybrzeża. Później to Ukraińcy musieli odpłynąć od swojego brzegu, wejść w obszar, który Rosjanie uważali za kontrolowany przez siebie. Były ataki na fregaty rakietowe, podstawowe jednostki we flotach, na korwety, okręty patrolowe. Największa grupa zaatakowanych okrętów, to są desantowce, które obecnie są przez Rosjan wykorzystywane raczej w ramach morskiego szlaku logistycznego - wyliczał Cielma.