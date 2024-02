Kłopoty Rosjan po ataku. Flota Czarnomorska bez dowódcy

Ukraińska Prawda przekazała też, że okręt desantowy Cezar Kunikow, na którym służyło 87 osób, mógł być wykorzystywany do stawiania min. Istniała również możliwość wykorzystania go do transportu 150 żołnierzy desantu albo 10 czołgów T-55, 12 czołgów pływających PT-76 lub pododdziału składającego się m.in. z trzech czołgów T-55, trzech moździerzy kalibru 120 mm i trzech wozów bojowych oraz innego sprzętu wojskowego.