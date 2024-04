Nagle A-50 zniknęły. Nie widać ich przy granicy z Ukrainą

To jeden z powodów ograniczenia uderzeń i słabszej skuteczności rosyjskich ataków. Obecnie Rosjanie nie są w stanie śledzić tras przelotów własnych środków do ataku powietrznego. W dodatku nie mają możliwości wspierania własnej obrony przeciwlotniczej, co znacznie ułatwia ukraińskim bezzałogowcom uderzenia na lotniska i ośrodki przemysłu paliwowo-energetycznego.