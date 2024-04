Generał Budanow przekazał amerykańskiemu dziennikowi, że Rosjanie do czasu inauguracji nowego prezydenta USA będą dążyli do zdobycia jak największego obszaru obwodów donieckiego i ługańskiego. Możliwe, że liczą na to, że Donald Trump zostanie ponownie wybrany na prezydenta i zaakceptuje ich zdobycze.