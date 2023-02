Zuchwały atak na rosyjski samolot. "Chwała białoruskim partyzantom"

Jak napisał Franak Wiaczorka, za akcję są odpowiedzialni białoruscy partyzanci. "To najbardziej udana dywersja od początku 2022 roku. Akcję przeprowadziło dwóch Białorusinów. Do tej operacji użyli dronów, już opuścili kraj i są teraz bezpieczni" - napisał Franak Wiaczorka na Twitterze. Dodał, że wartość zniszczonego samolotu to około 330 milionów euro.