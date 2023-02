Dostali potężny cios. Niespodziewany atak [RELACJA NA ŻYWO]

Niedziela to 368. dzień rosyjskiej inwazji. W pobliżu wojskowego lotniska Maczuliszczy na Białorusi słyszano w niedzielę co najmniej dwa duże wybuchy. W wyniku eksplozji uszkodzony miał zostać m.in. rosyjski samolot wczesnego ostrzegania A-50. Do akcji przyznali się białoruscy partyzanci. To potężne uderzenie w Rosjan. Samolot przyleciał na Białoruś 3 stycznia 2023 roku, jest tam od 54 dni, wykonał do tej pory 12 startów. Śledź relację na żywo Wirtualnej Polski.