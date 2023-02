Twierdza Bachmut w ogniu walk. "To sytuacji nie ratuje"

Pułkownik zaznacza, że nie mamy informacji na temat dużej koncentracji sił ukraińskich na kierunku Mariupola. - Jeżeli ona nawet jest, to ta informacja nie wypłynie. Aktywność, jaka do tej pory była, to uderzenia w cele - nie wiemy dokładnie czym. Mogły to być HIMARS-y, ale zasięg był na granicy możliwości, więc może użyto bomb szybujących. Samo porażenie infrastruktury na tyłach rosyjskich jest przygotowaniem do ofensywy. Mariupol to jest jej najbardziej możliwy kierunek - podkreśla.