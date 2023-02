Ukraiński snajper: Pracowaliśmy tam, gdzie trzeba było ukarać Rosjan

Zostaliśmy w Popasnej z trzech stron otoczonej przez nieprzyjaciela. U nas dalej nic się jednak nie działo. Gdy nie ma informacji, nie ma precyzyjnych rozkazów, siedzisz i odchodzisz od zmysłów. To, co dawało nam nadzieję w tych pierwszych dniach to to, że rząd i prezydent zostali w Kijowie. To było motywujące, bo gdyby uciekli i zostawił wszystko na barkach wojskowych, nie wiem, co by się stało.