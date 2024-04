Uzależnienie Rosji od Chin nie przynosi Putinowi żadnych korzyści. Po wprowadzeniu przez USA sankcji chińskie banki wprowadziły ograniczenia w obsłudze rosyjskich klientów, co - jak wskazuje niemiecki "Münchner Merkur" - będzie miało katastrofalne skutki dla rosyjskiej gospodarki .

Znaczna część rosyjskich rezerw złota i walut jest w chińskich juanach, podczas gdy Zachód dąży do tego, by Chiny ograniczyły Moskwie dostęp do swojej waluty.