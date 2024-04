"Przeformatowanie świata". Putin ostrzega Zachód

Z jednej strony wyjątkowo utalentowany i ceniony w Europie filmowiec, z drugiej - kontrowersyjna postać, od lat utrzymująca bliskie stosunki z Putinem. We wtorek pochodzący z byłej Jugosławii reżyser Emir Kusturica spotkał się z rosyjskim dyktatorem, ale omówić plany realizacji filmu na podstawie powieści Fiodora Dostojewskiego "Zbrodnia i kara". Dla Putina była to świetna okazja, by opowiedzieć swoją wizję postrzegania świata i po raz kolejny przestrzec Zachód.