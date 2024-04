Według niezależnego rosyjskiego serwisu Meduza, rosyjscy urzędnicy i oligarchowie zawiązali tajne braterstwo na kształt loży masońskiej. Ich siedzibą jest dawny klasztor we wsi Diwejewo.

We wrześniu 2023 r. był tam Władimir Putin , który podarował klasztorowi XVI-wieczną ikonę Matki Boskiej. W zamian otrzymał ikonę Serafina z Sarowa - popularnego rosyjskiego świętego, który był mnichem w Diwejewie. Putina wielokrotnie zabierał tam Siergiej Kirijenko, szef kremlowskiego bloku politycznego oraz wpływowa postać w klasztorze.

Serafin z Sarowa miał przepowiedzieć, że dzięki rowowi, klasztor ominie apokalipsa. Miał on widzieć zniszczenie m.in. Kijowa i Jerozolimy , a rowek na terenie klasztoru ma być jednym miejscem, którego - według przepowiedni rosyjskiego mnicha - nie przeskoczy antychryst.

Według źródła Meduzy, które pracowało dla rosyjskiego rządu, zapewnienia te przyciągają wielu przedstawicieli rosyjskich elit, którzy liczą "na zbawienie podczas apokalipsy". Rozmówca serwisu twierdzi, że niektórzy kremlowscy oficjele kupili w pobliżu ziemię mając nadzieję, że to, co będzie w rowie, uniesie się do nieba.