Zwrócił się do Wawrzyka. Edgar K. ujawnia kulisy afery wizowej

Edgar K. to jeden z najbliższych współpracowników byłego wiceszefa MSZ Piotra Wawrzyka. Śledczy twierdzą, że to on stoi za stworzeniem mechanizmu załatwiania wiz za pieniądze. Mężczyzna miał jednak stwierdzić, że zyskami z nielegalnego procederu nie dzielił się z Wawrzykiem - donosi "Rzeczpospolita".