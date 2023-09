Afera w rządzie PiS-u. Państwowe dotacje dla organizacji związanych z Edgarem K.

To kolejna organizacja, która jest chętnie dotowana przez Instytut podległy pod ministra Glińskiego. Jak w lutym 2022 r. informował portal OKO.press, KIPR otrzymał z Narodowego Instytutu Wolności we wcześniejszych latach łącznie ok. 1,5 mln zł. W maju br. organizacja otrzymała z Narodowego Instytutu Wolności na dwa projekty łącznie 285 tys. zł.