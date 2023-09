Afera "Srebrnej" i dwóch wież. "Koperta, której boi się Kaczyński"

Jak ocenia Wojciech Czuchnowski w "GW", nagrania potwierdzają, że prokuratura od początku robiła wszystko, aby sprawę szybko zakończyć. Decyzja w tej sprawie w prokuraturze zapadła po raz pierwszy przed poprzednimi wyborami do Sejmu, a Wirtualna Polska dotarła do wówczas do postanowienia o odmowie wszczęcia śledztwa.