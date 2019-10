Dwie wieże Srebrnej. Prokuratura zastosowała fortel z Jarosławem Kaczyńskim

Prokuratura zdecydowała się na kontrowersyjne posunięcie. Nie chciała przesłuchiwać Jarosława Kaczyńskiego, więc do postępowania z zawiadomienia Geralda Birgfellnera dołączyła zeznania prezesa PiS z zupełnie innej sprawy.

Ponieważ śledztwo nie zostało wszczęte, prowadząca sprawę prokurator Renata Śpiewak nie przesłuchała prezesa PiS. Można to zrobić dopiero po wszczęciu śledztwa. Śledczy zastosowali jednak kontrowersyjny trik - wykorzystali zeznania Jarosława Kaczyńskiego z zupełnie innego postępowania i dołączyli je do akt - dowiedziała się Wyborcza.pl.

"Poważne uchybienie"

- To najsłabszy punkt decyzji. Skoro dołączyli do akt sprawy dwóch wież protokół przesłuchania Jarosława Kaczyńskiego z innej sprawy, to znaczy, że widzieli potrzebę jego przesłuchania. A skoro widzieli taką potrzebę, to powinni wszcząć śledztwo, przesłuchać go i dać szansę zadawania pytań pełnomocnikom Birgfellnera - powiedział portalowi prokurator, który chce zostać anonimowy.