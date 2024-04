"Odciąć tlen Putlerowi". Uderzają w najbardziej dochodowy sektor gospodarki

- Z tego co byliśmy w stanie zaobserwować, cele atakowane przez siły ukraińskie, potrzebują (do działania) zachodniej technologii. Przez sankcje Rosji jest bardzo trudno naprawiać zniszczoną infrastrukturę, nawet jeśli się to udaje, to jest to bardzo kosztowne - tłumaczy Noah Sylvia, badaczka z brytyjskiego ośrodka analitycznego Royal United Services Institute (RUSI).