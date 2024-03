"Psychoza". Orban nie chce wysłać wojsk na Ukrainę

Orban, komentując zbliżające się wybory do Parlamentu Europejskiego , stwierdził: "Byłoby dobrze, gdyby wyborcy na Węgrzech i w innych krajach europejskich wysłali do Parlamentu Europejskiego więcej polityków popierających pokój, a mniej tych prowojennych".

W czwartek, biuro prasowe premiera Węgier poinformowało, że Orban wysłał list do Putina, w którym pogratulował mu zwycięstwa w "wyborach" prezydenckich. W liście tym Orban napisał, że więzi między Węgrami a Rosją "opierają się na wzajemnym szacunku, co umożliwia dyskusję na ważne tematy nawet w obecnej bardzo trudnej sytuacji geopolitycznej". Premier Węgier wyraził również gotowość do zacieśnienia współpracy z Kremlem.