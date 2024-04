"Kontrowersyjna decyzja". Rosja ma dostać zaproszenie od Francji

Władimir Putin ostatni raz zaproszony był w 2014 roku

Lądowanie sił alianckich w Normandii, które miało miejsce 6 czerwca 1944 roku, jest uważane za kluczowe wydarzenie przyczyniające się do ostatecznego zwycięstwa nad nazistowskimi Niemcami podczas II wojny światowej. Wydarzenie to, znane również jako D-Day, obchodzone jest co roku podczas uroczystości, w których biorą udział wysokiej rangi oficjele z różnych części świata.