"Gdy miałam 12 lat, mój świat runął". PE namawia do głosowania, przypominając tragiczną historię Europy

Po 1989 r. wszyscy cieszyliśmy się z upadku żelaznej kurtyny, Muru Berlińskiego, ZSRR. Marzyliśmy, jaką to zbudujemy demokrację. Dziś wiem, że nie jest ona idealna, że trzeba o nią walczyć. Mam nadzieję, że młode pokolenie pociągnie dalej to, co my zrobiliśmy – podkreśla Kroćova.