"Bajki i bzdury". Wójcik zareagował na zarzuty wobec Ziobry

Na antenie TVN24 zeznania b. dyrektora skomentował Michał Wójcik. - To są bajki i bzdury, które były wygadywane na tym zespole. Pierwsze kłamstwa to jest to dot. rzekomych spotkań w cztery oczy z MSZ Zbigniewem Ziobro. Nigdy nie było takich sytuacji. (...) To po prostu zemsta pana Romana Giertycha. Wiadomo, jak było w czasach, gdy Zbigniew Ziobro był ministrem sprawiedliwości - oznajmił.