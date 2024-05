Daniel Obajtek, kandydat widmo. Lokalna polityk nie odpuszcza: "spadochroniarz"

- Pan Obajtek nigdzie nie zapowiada swoich wizyt. Wyraźnie unika wyborców, debat i spotkań , jakby ukrywał się przed ludźmi. Widzimy tylko zdjęcia, gdzie był. To jakieś wyborcze kino? Nie wiemy, co ma do zaproponowania regionowi, co wie o Podkarpaciu? - mówi WP Elżbieta Burkiewicz kandydatka do europarlamentu Polska 2050. Zarazem tłumaczy - dlaczego wzywa byłego prezesa Orlenu do debaty.