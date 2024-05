Szczerba o pracach komisji. "Obajtek nie odebrał wezwania"

- To jest pytanie, czy można w XXI wieku zatrudniać firmę, która stworzyła swoisty obóz pracy na kilkanaście tysięcy osób, zbudowano baraki, w których były niegodne warunki, były łamane prawa pracownicze, czy firma, która ma w swoim logo znak orła powinna się tak zachowywać i co w tej sprawie wiedział Daniel Obajtek - przekazał szef komisji śledczej, dodając, że zarówno w przypadku inwestycji Orlenu, jak i Grupy Azoty, doszło do rozszczelnienia systemu, co zostało wykorzystane do nielegalnego przyznawania wiz cudzoziemcom, którzy nie mieli pracować przy tych inwestycjach.