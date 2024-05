Obajtek, kandydat widmo. Pojawił się i szybko zniknął. "Jeździ sobie po regionie"

- Nikt tu nie wiedział, że on będzie. Byśmy się wybrali, pogadali. Ja mam parę pytań do pana prezesa, ale na co to, jak to tchórz - dodaje pan Wojciech, rolnik, który na poboczu zatrzymał właśnie swój traktor. - On to tak - pojeździ, żeby się pochwalić, że jeździ i tyle. To nie jest polityk. Wielki pan, wójt z Pcimia, a nie potrafi z ludźmi porozmawiać - podsumowuje.