Padły słowa o Morawieckim. Kaczyński musiał się tłumaczyć

- Ale pan mi nie pozwolił dokończyć, bo Zielony Ład to nie jest coś takiego, co pan tutaj powiedział i co niektórzy sugerują, wykorzystując pewien brak orientacji, co można po prostu podpisać. To jest kilkanaście różnych decyzji. Kiedy te decyzje stawały w różnych gremiach, w tym także na Radzie Europejskiej, bo tam uczestniczą premierzy, to za każdym razem był przeciw - stwierdził prezes PiS.