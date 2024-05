PiS odkrywa karty ws. wyborów do PE. Konwencja w Kielcach

Szydło dodała, że to w rękach wyborców jest przyszłość Polski. - Obowiązkiem nas, Polaków żyjących w naszej pięknej ojczyźnie, jest bronić biało-czerwonej. To będzie skutkowało tym, że nasze dzieci i wnuki będą mogli myśleć o przyszłości w bezpiecznej ojczyźnie. Prosimy o głos. Mówimy, że nigdy nie zgodzimy się na wprowadzenie Polski do strefy euro, nie zgodzimy się na pakt migracyjny, odrzucimy Zielony Ład. Nie zgodzimy się na podporządkowanie spraw polskich sprawom niemieckim. Dołączcie do naszej biało-czerwonej drużyny - apelowała.