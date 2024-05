Kaczyński cytował obietnice. "Jedno wielkie oszustwo"

- Wiem, że dzisiaj co niektórzy próbują niezdarnie przedstawić nasze rządy jako rządy niepowodzeń - kontynuował. - I teraz zapytajmy tych, którzy dziś są przy władzy, bo przecież zapowiadali podczas kampanii wyborczej cuda. Że to dobre życie Polaków nie tylko zostanie podtrzymane, 60 tys. złotych bez podatku, połowa cen za energię jeśli tylko Tusk byłby premierem, 5,19 za benzynę. To są symbole - mówił Kaczyński.