Nowy rektor w Collegium Humanum. Rusza naprawa uczelni

Został on mianowany na to stanowisko przez Bartosza Klepacza, zarządcę restrukturyzacyjnego uczelni, działającego z ramienia prokuratury. Mecenas Magdalena Stryja, od 14 marca włączona do prac zespołu ds restrukturyzacji, ma przejąć obowiązki prorektora ds. rozwoju i współpracy Collegium Humanum.