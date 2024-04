Afera Collegium Humanum. "Rektor przyjął strategię w śledztwie, liczy że opuści areszt"

- Rzeczywiście współpracowałam z uczelnią, na której miałam zajęcia raz w 2020 roku, zarobiłam za nie dokładnie 1700 złotych brutto, za co zostały odprowadzone składki, ponieważ współpracowałam na podstawie umowy cywilnoprawnej z tą uczelnią. Były to zajęcia, które dotyczyły czegoś, czym się zajmuje zawodowo tzn. zarządzania spółek i prawa gospodarczego i handlowego. Nigdy nie byłam na tej uczelni, ponieważ zajęcia odbywały się w formie zdalnej. I to był jedyny mój kontakt z tą uczelnią – zapewniała Rupniewska.