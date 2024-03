Afera w Collegium Humanum. Nieoficjalne informacje od śledczych

Jak ustaliło CBA, "uczelnia prowadziła handel dyplomami na masową skalę". W dotychczasowym śledztwie funkcjonariusze Biura w Rzeszowie zatrzymali do tej pory siedem osób. Wśród zatrzymanych są osoby reprezentujące władze uczelni. Do zatrzymań doszło w Rzeszowie, w województwie łódzkim oraz mazowieckim. Śledztwo obejmuje okres od 2018 do 2023 roku i prowadzi je Prokuratura Krajowa w Katowicach.