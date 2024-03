"Kazał klękać". Wstrząsające relacje ws. zatrzymanego rektora

Paweł C. miał sam siebie nazywać mobberem. - Potrafił powiedzieć do pracownika, że ma klęknąć i go przepraszać - mówi inna osoba. Kilka osób opowiada sytuację, kiedy w trakcie kolacji z okazji Dnia Kobiet rektor wywołał 20-letnią dziewczynę na środek i powiedział jej, że jeden z księży nadał jej przydomek "cytata". Kobieta zalała się łzami.