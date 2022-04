Przedsiębiorco, rachunek za prąd obciąża firmę? Nie z fotowoltaiką

Obecnie jesteśmy świadkami rekordowych wzrostów cen energii elektrycznej dla firm – od 60 do nawet 300% w zależności od miesiąca zakontraktowania. Giełdowe ceny energii w grudniu doszły do blisko 830 PLN a kontraktowe do 1,20 zł za 1 kWh. To głównie efekt zwiększonego popytu na energię przy tej samej podaży plus sytuacja geopolityczna związana ze wzrostem cen gazu. W pewnym stopniu wpływ ma również systematyczny wzrost cen limitów emisji CO2. Odejście od korzystania z węgla i przejście na energetykę nisko- lub zeroemisyjną, to nadrzędny cel strategii przyjętej przez państwa europejskie. Polska energetyka jest oparta na produkcji energii elektrycznej z węgla, którego udział sięga aż 80%. Gospodarstwa domowe, których ceny energii są dużo niższe niż właścicieli firm, równie dotkliwie odczuły zmiany – w samym 2022 roku URE zatwierdziło kolejne rekordowe podwyżki w wysokości aż 24% w stosunku do roku poprzedniego.