Tournée Xi Jinpinga po Europie. "Stale odgrywany rytuał"

Wizyta w cieniu rocznicy

Co do Węgier, Pyffel zaznacza, że "Orban zapowiadał, kiedy obejmował władzę kilkanaście lat temu na Węgrzech, o otwarciu na Wschód". - Wtedy wydawało się, że to absolutna fantastyka, a jednak to zrobił. To nie była jakaś opowieść czy teza do artykułu publicystycznego. Okazało się, że Chiny rzeczywiście stały się największym inwestorem zagranicznym na Węgrzech. Tych projektów jest bardzo dużo. To już jest po prostu fakt - mówi.